Скопье, , 02:19 — REGNUM Посол Турции в Скопье Хасан Мехмет Секизкок 21 апреля вручил министру обороны Северной Македонии Радмилле Шечеринской дар для армии страны — 7400 комплектов военной униформы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, церемония вручения прошла у казармы «Илинден».

По словам Шечеринской, к настоящему моменту Северная Македония уже второй раз закупила новую униформу для военнослужащих и заказала спортивное оборудование для всех служащих вооруженных сил.

Глава министерства обороны подчеркнула, что Турция — постоянный и сильный союзник Северной Македонии по НАТО, оказывающей Скопье как политическую, так и финансовую поддержку.

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