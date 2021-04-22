Исламабад, , 00:28 — REGNUM Взрыв прогремел на парковке гостиницы Serena в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах.

Сообщается, что взрыв слышали местные жители в радиусе нескольких километров от места происшествия. В результате инцидента пострадали девять человек.

«В настоящее время причина взрыва не ясна, девять человек доставили в больницу, не исключены жертвы», — отметил источник.

Отмечается, что на месте происшествия началась паника. В районе гостиницы работают полицейские и сотрудники пожарных служб. При этом, отмечает источник, в отеле начался пожар. Других подробностей произошедшего пока не приводится.