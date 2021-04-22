Вашингтон, , 00:23 — REGNUM Новая сюжетная арка комикса по игре Horizon Zero Dawn начнёт выходить в июле 2021 года. Об этом 22 апреля сообщил портал Game Informer.

Первый выпуск продолжения будет называться «Освобождение» (Liberation). В отличие от первой арки комикса, события которой происходят после завершения сюжета Horizon Zero Dawn, Liberation расскажет о приключении Элой и Эренда, которое имело место во время событий первой игры франшизы.

https://twitter.com/gameinformer/status/1384957554078404608

Над созданием комикса работают Энн Тул и Бен Маккоу, отвечавшие за сценарий Horizon Zero Dawn. Создавать иллюстрации будет художник Элмер Дамасо («Роботек»).

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