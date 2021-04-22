Вашингтон, , 00:09 — REGNUM PlayStation запатентовала технологию искусственного интеллекта (ИИ), который сможет играть в видеоигры вместо геймера. Об этом 21 апреля сообщил портал Screen Rant.

Согласно замыслу разработчиков, в случае, если, например, молодые игроки не смогут пройти какой-то уровень, то им больше не нужно будет звать на помощь более опытных старших братьев и сестёр. Отмечается, что ИИ будет изучать их стиль в ходе прохождения сюжетных игр.

Авторы патента отметили, что «робота» можно даже будет использовать в многопользовательских проектах, например, в случаях, когда игроку нужно срочно отойти от компьютера. Они успокоили поклонников системы трофеев PlayStation, пояснив, что она сможет фиксировать использование ИИ-помощника.

Стоит отметить, что Sony подала эту заявку ещё в апреле 2020 года, однако о проекте стало известно только сейчас. Он получил название «Автоматизированный режим управления искусственным интеллектом (ИИ) для выполнения определенных задач в игровых приложениях».

Читайте ранее в этом сюжете: Sony запатентовала новую функцию для шлемов виртуальной реальности