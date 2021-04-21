Турин, Италия, , 23:57 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, «Ювентус» принял на своем поле «Парму» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет встречи на 25-й минуте открыл уругвайский форвард Гастон Бругман. После чего в составе «Ювентуса» голами отличились Маттиас Де Лигт и дважды забил защитник Алекс Сандро. Отметим, что две голевые передачи отдал колумбиец Хуан Куадрадо.

Таким образом, «Ювентус» приблизился ко второму месту на чемпионата на одно очко. На данный момент на счету «старой сеньоры» 65 очков, у «Милана» — 66.

«Парма» занимает 19-е место в турнирной таблице с 20 очками.