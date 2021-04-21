Миддлтон, , 23:55 — REGNUM Запуск первой части события Destruction of Verdansk в Call of Duty: Warzone сопровождается проблемами, из-за которых геймеры не могут подключиться к серверам многопользовательской игры. Информацию подтвердила студия Raven Software на своей twitter-странице.

Разработчики сообщили, что сейчас они пытаются исправить ситуацию. В публикации они написали, что в качестве временного решения снизили частоту воспроизведения игровых событий.

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1384954175977672704

Напомним, сегодня, 21 апреля 2021 года, в Call of Duty: Warzone стартовал третий сезон. Многие геймеры стали жаловаться, что они не могут подключиться к серверам игры. Некоторые отмечали, что если им даже удаётся это сделать, то играть всё равно невозможно из-за высокого уровня задержек.

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