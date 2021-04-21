Москва, , 23:55 — REGNUM Правительство России на заседании в четверг, 22 апреля, рассмотрит законопроект об упрощении порядка предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в страну. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как следует из материалов к заседанию, на рассмотрение будет вынесен проект поправок к федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан» в части «установления упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в Российской Федерации».

Отмечается, что проектом предусматривается возможность предоставления иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в России, а также членам его семьи вида на жительство, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.

В случае одобрения законопроекта правительством он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.