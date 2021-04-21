Прага, , 23:50 — REGNUM Члены верхней палаты парламента Чехии на вечернем заседании призвали правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, сообщают 21 апреля чешские национальные телеканалы.

За постановление о расторжении договора проголосовали 67 из 72 сенаторов.

«Сенаторы признали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма, призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ, а также сократить численность посольства РФ в Праге до одного человека. За постановление проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов», — сообщают телеканалы Чехии.

Кроме того, члены сената рекомендовали правительству Чехии обсудить взрыв в Врбетице в Совете безопасности ООН, а также попросить НАТО и ЕС о поддержке и помощи.

Напомним, взрыв склада боеприпасов во Врбетице произошел в 2014 году. По словам чешских официальных лиц, там хранились боеприпасы, предназначенные для продажи Украине и незаконным вооруженным формированиям Ближнего Востока.

Тем не менее, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил спецслужбы России в причастности к этому взрыву, а затем 18 российских дипломатов были объявлены персонами «нон грата». В ответ Россия выдворила 20 сотрудников посольства Чехии.

Примечательно, что скандал вокруг взрыва семилетней давности Чехия устроила сразу же после публикации в СМИ сообщений о задержании гражданина США, готовившего вооруженный переворот в Белоруссии и убийство белорусского президента Лукашенко и его детей.

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