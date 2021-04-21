Минск, , 23:50 — REGNUM Минздрав Белоруссии подвёл итоги борьбы с распространением ВИЧ. Итоги неутешительны: количество инфицированных по-прежнему велико. Граждане заражаются преимущественно половым путём, и происходит это не в юном возрасте.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД госучреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» констатировал: 1 марта в Белоруссии проживало 22 911 человек с ВИЧ-положительным статусом. За январь-февраль 2021 года зарегистрировано 195 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился на 43,6% до 2,07 случая на 100 тыс. населения.

«В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, — люди старше 30 лет. Так 88,2% из числа зарегистрированных за январь-февраль 2021 года случаев ВИЧ — старше 30 лет (январь-февраль 2020 года — 82,4%)», —

По данным госучреждения, сейчас «основным путем заражения является половой (66,1%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,8%». За первые два месяца 2021 года через половые акты иммунодефицит приобрели 85,6% обследованных.

«В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины 60,6%, доля женщин составляет 39,4%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-февраль 2021 года, составил 41,5% (январь-февраль 2020 года — 39,0%)», — отметили в госучреждении.

Там также обратили внимание на социальную структуру ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь-февраль 2021 года: 38,5% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 37,9% — лица без определенной деятельности, 8,2% — лица из мест лишения свободы. В январе-феврале 2020 года таковых было, соответственно, 42,2%, 35,0% и 6,6%.

Отметим, пятью годами ранее в Белоруссии основным путём заражения ВИЧ был инъекционный. Лидерами по приросту считались Светлогорск и Минск. Сейчас в столице постсоветской республики на учёте состоят 5,223 человек с человек с ВИЧ-положительным статусом.