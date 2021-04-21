Лос-Анджелес, США, , 23:44 — REGNUM В сеть выложили новую версию трейлера будущего сериала Marvel для взрослых «МОДОК». Ролик был публикован 21 апреля на twitter-странице создателя шоу Джордана Блума.

Стоит отметить, что в этом видео нет новых кадров, в нём лишь убрана цензура с некоторых «крепких» высказываний суперзлодея на английском языке.

«Никто не может указывать МОДОКУ, что ему можно говорить, а что нельзя!», — написал Блум в описании к видео.

https://twitter.com/BlumJordan/status/1384943577638256640

Напомним, комедийное анимационное шоу будет выходить на потоковом сервисе Hulu. Премьера сериала запланирована на 21 мая 2021 года.

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