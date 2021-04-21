Архангельск, , 23:42 — REGNUM Министром по делам молодежи и спорту Архангельской области назначен Андрей Багрецов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Багрецов в должности врио министра руководил ведомством с 1 января 2021 года. До этого он был тренером сборной по баскетболу, возглавлял региональный центр развития спорта и руководил агентством по спорту в областном правительстве.

Справка:

Андрей Багрецов родился 3 декабря 1973 года в Архангельске. В 1996 году окончил Архангельский государственный технический университет по направлению «Промышленное и гражданское строительство».

Дополнительное профессиональное образование получил в Институте развития государственно-частного партнерства (направление «Применение механизмов ГЧП для реализации инфраструктурных проектов в области физической культуры и спорта», 2018 год) и в Российском Международном олимпийском университете (направление «Управление персоналом в спорте», 2019 год).