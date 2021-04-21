Рим, , 23:35 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина рассказал о действиях организации по отношении к «Ювентусу», «Интеру» и «Милану», которые участвовали в Суперлиге.

«Мы твердо защищали ценности и правила мира футбола. Мне кажется, что все вернулось в норму, но следует задуматься о том, что что-то не работает.

Необходимы меры и предложения, чтобы предотвратить дальнейшие попытки выйти из системы. У меня нет запланированных встреч с высшим руководством трех клубов, никаких судов или приговоров не планируется.

Наказывать за идею, которая не материализовалась, мы не имеем права. Если в будущем проекты, противоречащие нормативным требованиям, будут реализованы, соответствующие органы дадут оценку», — приводит слова Гравина журналист Альфредо Педуллы.