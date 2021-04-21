Москва, , 23:26 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, телеграм-канал «Хоккей без зрителей» назвал хоккеистов из Национальной хоккейной лиги, которые могут принять участие в ЧМ-2021 в составе сборной России.

По данным источника, штаб сборной России нуждается в трех защитниках и двух нападающих. Сообщается, что это защитники «Оттавы» Никита Зайцев и Артем Зуб, защитник Владислав Гавриков и Михаил Григоренко из «Коламбуса», а также форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Риге в период с 21 мая по 6 июня.