Лос-Анджелес, США, , 23:23 — REGNUM Хлоя Колман присоединилась к проекту фильма на основе системы настольных ролевых игр Dungeons & Dragons. Об этом 21 апреля сообщил портал Comicbook.

Таким образом, молодая актриса составит на съёмочной площадке компанию Крису Пайну, Мишель Родригес, Джастину Смиту, Реге Пейджу, Хью Гранту и Софии Лиллис. Зрители знают Колман по роли девочки Софи в фильме «Мой шпион», она также участвует в проекте фильма «Аватар 2».

Напомним, в качестве режиссёров проекта выступают Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли. В марте 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Хью Грант сыграет в Dungeons & Dragons главного злодея.

Читайте ранее в этом сюжете: Хью Грант станет главным злодеем в экранизации игры Dungeons & Dragons