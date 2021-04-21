Лондон, , 23:19 — REGNUM Британский королевский военно-морской флот готовится получить на вооружение новую атомную подводную лодку типа Astute («Астьют»), спущенную 21 апреля на воду на верфи компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс.

Далее подлодка будет достраиваться на плаву, а ее первый выход в море должен состояться в 2022 году.

Новая субмарина получила имя Anson (Энсон) и станет пятой по счету в серии из семи подводных атомоходов класса «Астьют» в составе королевских ВМС Британии. Новые субмарины должны заменить атомные подлодки типа «Трафальгар».

На данный момент в боевом составе ВМС Британии числятся четыре таких субмарины — головная HMS Astute, HMS Ambush, HMS Artful и HMS Audacious, зачисленная в состав флота в мае 2020 года.

Субмарины этого класса предназначены как для самостоятельных операций, так и для действий в составе флота. Атомные подводные лодки Astute могут бороться с надводными кораблями и подлодками противника, наносить удары по наземным целям, высаживать группы боевых пловцов и вести разведку.

Подлодки водоизмещением 7400 тонн способны развивать скорость под водой до 29 узлов и погружаться на глубину до 300 метров. Они вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами, крылатыми ракетами «Томагавк» и противокорабельными ракетами «Гарпун».

Энергетической установкой этих субмарин является ядерный реактор PWR-2 компании «Роллс-Ройс» со сроком эксплуатации 25 лет. Кроме того, подводные лодки этого класса оснащены двумя вспомогательными дизельными двигателями и аварийной энергетической установкой вспомогательного движителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Торпеды не лезут! СМИ оплакивают последнюю субмарину ВМС Польши