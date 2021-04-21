Архангельск, , 23:17 — REGNUM В Архангельской области сегодня днём, 21 апреля, сгорела заброшенная деревня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о возгорании в деревне Цивозерский Погост в Красноборском районе поступил в 14:09, когда горели четыре нежилых дома. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на остальные шесть домов и купол деревянной церкви.

«В этой деревне постоянно никто не живет, некоторые дома использовались как дачи», — уточнили в ведомстве.

Борьбу с огнем вели восемь пожарных расчетов. К вечеру огонь удалось локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.