Брюссель, , 23:07 — REGNUM «Российские угрозы» в адрес Чехии осудил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном 21 апреля заявлении.

Комментируя развязанный чешскими властями дипломатический скандал, глава европейской дипломатии заявил, что ЕС поддерживает Прагу и считает её меры в отношении Москвы правильными, поскольку «виновные должны нести ответственность».

Боррель «ЕС осуждает диспропорциональную реакцию и последующие угрозы Российской Федерации в адрес Чехии».

Он добавил, что доверяет выводам Праги о том, что «офицеры российской военной разведки ГРУ» причастны ко взрывам на военных складах в чешском населённом пункте Врбетица. Он потребовал, чтобы Москва воздержалась «от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе и противоречащих международным обязательствам России».

Боррель, кроме того, пообещал ответные меры со стороны Брюсселя на «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС», отметив, что приниматься они будут «по мере необходимости».

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