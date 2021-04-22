Кызыл, , 05:35 — REGNUM Центральной линией послания президента России Владимира Путина стала идея сбережения народа. Все изложенное, по мнению врио главы Тувы Владислава Ховалыга, было подчиненно именно этой цели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Концентрация сил на вопросах внутреннего развития страны, дополнительных мерах поддержки граждан, системы здравоохранения и образования, регионального и инфраструктурного развития. Что называется, «в точку», если говорить о проблемах и вызовах, которые стоят перед такими регионами, как наша республика», — отметил он.

Прежде всего, речь идёт о системе мер поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, развитии системы здравоохранения, образования. Отдельно упомянул Ховалыг о поручении президента региона подготовить план по газификации, отметив, что взял этот вопрос «на карандаш».

Напомним, глава региона намеренобратиться к гендиректору ПАО «Газпром» Алексею Миллеруи министру энергетики России Николаю Шульгиновус предложением включить республику в перечень субъектов по газификации.

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