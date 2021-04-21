Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Первые два эпизода молодёжного сериала Netflix про вампиров «Первое убийство» будет снимать Джет Уилкинсон. Об этом 21 апреля сообщил портал Deadline.

Зрители знают её по работе над драматическим фильмом «Чи» и сериалом «Как избежать наказания за убийство». В качестве продюсера проекта выступает актриса Эмма Робертс («Королевы крика»). Главные роли в шоу исполнят Сара Кэтрин Хук и Имани Льюис.

Netflix анонсировал «Первое убийство» в октябре 2020 года. В основу сериала ляжет одноимённый рассказ Виктории Шваб. Писательница будет работать над сценарной адаптацией, а также займёт должности исполнительного продюсера и шоураннера проекта.

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