Миннеаполис, США, , 00:18 — REGNUM Через несколько часов после объявления обвинительного вердикта бывшему полицейскому Дереку Шовину за убийство афроамериканца Джорджа Флойда агентство USA Today провело опрос среди населения.

Исследование выявило, что 71% американцев согласились с тем, что Шовин виновен и большинство американцев отлеживали хоть какую-то часть трехнедельного судебного разбирательства. Также отмечается, что среди опрошенных демократов решение суда одобрили 85%, среди республиканцев — 55%, а на представителей партии Независимых пришелся 71%.

На этом фоне всего 12% сообщили, что не принимают вердикт.

Напомним, Шовина признали виновным в непредумышленном убийстве и в причинении смерти по неосторожности второй степени. Максимальное наказание за последний пункт обвинения составляет 40 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в американском городе Портленда (штат Орегон) был объявлен режим чрезвычайной ситуации перед оглашением приговора по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда.