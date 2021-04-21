Москва, , 22:55 — REGNUM Реализация мер, обозначенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, будет финансироваться за счёт резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов и перераспределения расходов внутри бюджета. Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе Минфина России.

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«В качестве источников могут быть использованы резервный фонд правительства, дополнительные ненефтегазовые доходы, а также средства от перераспределений внутри бюджета в соответствии с приоритетами», — приводит комментарий министерства РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России достаточно финансовых средств на реализацию послания главы государства, эти инициативы коллективно прорабатывались в правительстве и разбалансировки бюджета в результате их реализации ожидать не следует.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что на реализацию мер из послания Владимира Путина потребуется 400 млрд рублей в течение двух лет, в том числе около 270 млрд рублей до конца текущего года.

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