Вашингтон, , 22:53 — REGNUM После релиза обновления Minecraft 1.17 в игре изменится система рудных жил. Об этом 22 апреля сообщил портал PC GamesN.

Разработчики выложили в сеть новый скриншот, на котором они показали, как будут выглядеть новые залежи руды. Если ранее в Minecraft рудные жилы представляли собой небольшие группы рудных блоков, то в новой версии игры они будут больше похожи на «большие, редкие, змееподобные подземные рудные образования».

Отмечается, что залежи такого типа будут генерироваться помимо привычных геймерам скоплений руды. С полным описанием патча желающие могут ознакомиться на сайте проекта.

https://twitter.com/Minecraft/status/1384900083062292480

Напомним, ранее студия Mojang сообщила, что масштабное дополнение Minecraft: Caves & Cliffs будет разбито на две части. релиз первой запланирован на лето 2021 года.

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