22 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили случай с курьером, который выронил еду из заказа на дорогу и подобрал её руками.

Елизавета Коробова, , 00:17 — REGNUM Видеозапись, появившаяся в соцсети, на которой видно, как курьер на велосипеде выронил пиццу на дорогу и подобрал заказ руками, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 апреля в социальной сети Facebook.

Курьер с письмом. 1879

«Бедный, зарабатывает гроши, телепается на велике с пиццей, да ещё и упал. Сам, наверное, не знает, что делать!» — отметила Оксана Ф.

Множество комментаторов прониклось сочувствием к курьеру. Люди отметили, что у него и так тяжёлая низкооплачиваемая работа, а тут ещё подвернулся гадкий несчастный случай, попавший к тому же на видео.

«Бедняга! Ясно, что за пиццу придётся заплатить, либо отвезти обратно. Но убрал за собой он аккуратно», — поделилась своими мыслями Tanja K.

2 Курьер Яндекс еда Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отметили, что курьер поступил правильно, собрав упавшую еду на дорогу. Люди уверены, что гражданин просто не хотел, чтобы еда была раздавлена проезжающим автомобилем.

«Нельзя оставлять хлеб под ногами. У нас, если увидят даже маленький кусочек, обязательно подберут и положат, где не наступают ногами. Парень правильно сделал. Не факт, что он дальше повёз заказ клиенту», — предполагает Татьяна Б.

Часть людей оказалась убеждена, что доставщик не повёз данный заказ дальше по адресу назначения.

«Да не повезёт он эту пиццу клиенту. Тот же проверит, увидит, что она в коробке вся разбитая лежит. Упало на дорогу. Сам съест, бацилл там быть не должно. Мне было бы незазорно», — написал Иван Е.

Татьяна Яблонская. Хлеб. 1949

Ряд пользователей отметил, что неправильно, когда люди просто так бросают еду под ноги. Такие, как запечатлённый на видео курьер, просто знают, что пища — это большая ценность, с которой нельзя поступать, как с мусором.

«Он уронил, да. И он убрал этот хлеб. Он его не оставил и поехал дальше. Я не думаю, что он повезёт это клиентам. То, что он сделал, не является чем-то плохим. А то, что уронил, ну, с кем не бывает», — пишет Алишер С.

Нашлись и те, кто заявил о своём полном недоверии к еде из чужих рук. Люди уверены, что есть следует с теми и у тех, кому доверяешь.

«Кто в своём уме в принципе станет брать еду из рук незнакомцев?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 21 апреля в соцсети появилась видеозапись, на которой видно, как курьер на велосипеде выронил пиццу на дорогу и подобрал заказ руками.