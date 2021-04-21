Казань, , 22:46 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что защитник «Северстали» Кирилл Адамчук перейдет в состав «Ак Барса».

«Кирилл Адамчук возвращается в команду.

Весной у него заканчивается контракт с «Северсталью», и мы будем решать его судьбу — он либо останется в команде, либо уйдет в аренду, если ее узаконят», — приводит слова генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова портал «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Адамчук принял участие в 52 матчах и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8».