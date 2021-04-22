22 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили отчёт Счётной палаты США, в котором говорится, что боеготовность Вооруженных сил США снизилась, а армии России и Китая усилились.

Елизавета Коробова, , 00:03 — REGNUM Материал RT со ссылкой на отчёт Счётной палаты США, согласно которому ведомство признало, что боеготовность американских Вооруженных сил снизилась, а армии России и Китая усилились, породил бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 21 апреля в социальной сети Facebook.

Самохвалов А.Н. Сталинградцы. 1947

«У российской армии есть дух. Русские не нападают, а всегда отстаивают своё Отечество. У них правда и с ними Бог», — пишет Farida U.

Многие пользователи считают, что США проиграют войну России не благодаря современному высокоточному вооружению Российской Федерации, а из-за сильного боевого духа наших солдат.

Тут русским духом пахнет! Цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР

«У США и их властей странные сравнения. Вы бы с нами сравнились в философии, нравственности, щедрости, любви божественной, наследии культуры мирового масштаба, балете, певческом таланте! А уж в силе духа с нами не стоит соперничать! Себе дороже! Спросите у немцев из-под Сталинграда! Они вам расскажут правду!» — обращается Наталия Б.

Некоторые комментаторы отметили, что в Соединённых Штатах начали что-то подозревать. Люди считают, что даже в Вашингтоне больше не могут скрывать тот факт, что Россия заняла серьёзное положение на геополитической карте мира.

«А ведь ещё совсем недавно говорили о каком-то государстве-бензоколонке», — отметил Гена У.

Часть людей всё же подошла критически к данной информации. По их видению, Россия, возможно, и является угрозой для США и НАТО, но военные бюджеты двух армий сопоставлять просто не получается, потому что военные траты США кратно превосходят российские.

«Да вы совсем с ума сошли! Сравните хотя бы военные бюджеты! Россию и НАТО нельзя сопоставлять!» — считает Станислав Д.

Ряд пользователей предположил, что политика США заключается не только в том, чтобы забросать противника снарядами, но и в том, чтобы подкупить конкретных руководителей стран.

«Какая к чёрту уязвимость? Дядя Сэм засыпет мир папуасов фантиками и запляшут все с подпевкой», — поделился своим мнением Михаил Д.

Нашлись и те, кто предположил, что предоставленная информация является попыткой бросить пыль в глаза российскому руководству с целью запудрить мозги и усыпить бдительность.

«Слушая американцев, помни, что каждое их слово — это часть мошеннической махинации», — написал Василий Д.

Напомним, 21 апреля RT опубликовало материал со ссылкой на отчёт Счётной палаты США, согласно которому ведомство признало, что боеготовность американских Вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет.