Москва, , 22:43 — REGNUM Более тысячи человек задержаны по всей России в ходе несогласованных акций в поддержку Алексея Навального вечером 21 апреля. Об этом сообщает ресурс ОВД-Инфо.

В приведённых списках на текущий момент значится в общей сложности 1004 человека, задержанных более чем в 80 городах.

Исходя из опубликованных данных, больше всего участников акций задержано в Санкт-Петербурге — 351 человек, в Уфе — 87 человек, в Сочи — 50 человек, Казани — 40 человек, Кемерово — 36 человек. При этом в Москве пока известно лишь о 20 задержанных.

Напомним, по данным столичного управления МВД России, по состоянию на 20:30 в несогласованных акциях в Москве принимали участие около 6 тысяч человек.