Лос-Анджелес, США, , 22:42 — REGNUM Дэйв Батиста объяснил, насколько он заинтересован в роли суперзлодея Бэйна из комикс-вселенной DC. Об этом 21 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Актёр рассказал, что однажды он пришёл на переговоры с продюсерами Warner Bros. и заявил, что очень хочет сыграть этого персонажа. Батиста отметил, что в этот момент ему показалось, что представители кинокомпании подумали что-то вроде: «Ого, мы даже не проводим кастинг на Бэйна».

«Я подумал: «Мне все равно, я сыграю его», — сказал Батиста.

Бэйн, являющийся одним из самых сильных врагов Бэтмена, был создан Чаком Диксоном, Дагом Мончем и Грэмом Ноланом. Первый комикс с этим персонажем вышел в 1993 году.

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