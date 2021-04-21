Скопье, , 23:44 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 21 апреля заявил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что в пятом пакете мер по поддержке бизнеса и граждан в течение кризиса, вызванного пандемией COVID-19, предусмотрена помощь для представителей сектора гостеприимства.

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9,9 млн евро получат около шести тысяч объектов, на которых работают 17 тысяч граждан. Помощь государства составит 30% от среднего дохода гостиниц с 2019 и 2020 году. Все зарегистрированные объекты сектора гостеприимства получат выплаты в размере 15 тысяч 200 денаров на каждого занятого.

16 апреля представители ассоциации гостиничного и туристического бизнеса обратились к правительству с требованием о помощи: долгое время объекты были закрыты с целью предотвращения распространения коронавируса, однако доходы не возрастают и после отмены ограничений. В обращении граждане заявляют, что уже не могут терпеть и настроены радикально.

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