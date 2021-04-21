Лондон, , 22:40 — REGNUM Сегодня, 21 апреля, «Тоттенхэм» принял на своем поле «Саутгемптон» в рамках перенесенной встречи 29-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет встречи был открыт на 30-й минуте, голом отличился нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингз. После перерыва «шпорам» удалось сравнять счет с помощью усилий Гарета Бэйла. На 90-й минуте хозяева вырвали победу. Назначенный в ворота гостей пенальти реализовал полузащитник Сон Хын Мин.

Таким образом, «Тоттенхэму» удалось выиграть в первом матче после увольнения Моуриньо с поста главного тренера. На этом месте его заменил Райан Мэйсон.