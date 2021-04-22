Москва, , 00:31 — REGNUM Протестные акции 21 апреля в стране даже оценивать не имеет смысла, считает политолог член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

«14 тысяч (при заявленных 500 — примечание РЕ) набралось по всей стране. Это же позорище!», — заявил Олег Матвейчев.

«Я сам сегодня был на Пушкинской площади в Москве, на бульварах. Там почти не было людей, человек сто. Полиция ждала в автобусах, но сотрудники МВД были очень спокойны. Конечно, они ждали, что кто-то придет, потому что призывы к акции разошлись широко. И — очередной «пшик». Никто не хочет по указке людей, купивших себе дома на их донаты, выходить и рисковать своим здоровьем и безопасностью. Понятно, если митинги несанкционированны, то человека не просто «повяжут», но будет и административная ответственность. Кому это надо?», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«А в то, что Алексей Навальный якобы умирает в тюремной больнице — они сами в это не верят. Все прекрасно понимают, что это истерика, шоу, что это необходимо для того, чтобы запад снова начал давить на Россию. Но они сами понимают, что все это уже «переиграно». Реальных эмоций, реального сочувствия к Алексею Навальному в обществе нет», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Читайте также: За Навального на улицу вышли 2,8% от его подписчиков; Боты не вышли на улицу, акция «за Навального» провалилась — политолог