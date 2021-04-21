Белград, , 23:41 — REGNUM Заместитель главы муниципалитета Сербии Буяновац этнический албанец Шчиприм Муслиу 20 апреля заявил, что албанцы, проживающие на территории Прешевской долины в Сербии, требуют от премьер-министра Косово Альбина Курти предоставления права на участие в диалоге Белграда с Приштиной на стороне Косово.

В эфире косовской телепередачи RTV Dukagjini Муслиу отметил, что еще в начале 2020 года правительство Курти предприняло несколько шагов к улучшению положения албанцев, проживающих в Прешевской долине в Сербии, и выделило 500 тысяч евро на достижение этой цели.

По словам Муслиу, самой серьезной проблемой албанцев из его муниципалитета в настоящее время является аннулирование регистрации сербскими властями, а также непризнание дипломов.

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