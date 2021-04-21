Бишкек, , 22:35 — REGNUM В последнее время в Киргизии участились случаи мошенничества с участием лжетаможенников, обманывающих руководство общеобразовательных и среднеспециальных учебных учреждений. Об этом сообщили в таможенной службе республики.

Злоумышленники звонят директорам школ, колледжей и техникумов, и представляясь сотрудниками таможни или министерства образования, сообщают, что в таможенной службе якобы имеется компьютерное оборудование, подлежащее списанию, а также новые компьютеры в качестве технической помощи.

После этого мошенники заявляют, что «количество компьютерной техники ограничено» и просят срочно перечислить определенную сумму денег на «специальный счет», а затем приехать в ГТС и забрать компьютеры.

Таможня Киргизии просит граждан не верить подобной информации, и в случае, если такие мошенники позвонят им, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.