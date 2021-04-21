Приштина, , 23:34 — REGNUM Итальянский менеджер проекта по борьбе с тяжелыми преступлениями в регионе Западных Балкан в рамках программы предвступительной помощи Евросоюза странам, планирующим присоединиться к этой интеграционной группировке, Карло Вердиглионе 21 апреля провел встречу с министром внутренних дел Косово Джелялем Свечлой и главой полиции Косово Самедином Мехмети.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Вердиглионе рассказал главе косовского МВД о ходе реализации проекта, в зоне проведения которого находятся Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория и Сербия, — все страны выделяемого ЕС региона Западные Балканы.

Сообщается, что в рамках проекта полиция Косово получает поддержку в проведении операций по борьбе с организованной преступностью, оказывается содействие вовлечению края в механизмы ЕС по сотрудничеству — каким, например, является Европейская мультифункциональная платформа против угрозы преступности.

В рамках проекта 18 миллионов евро будет вложено в проведение расследований, стимулирование сотрудничества между странами Западных Балкан и Евросоюзом по борьбе с организованной преступностью, стимулирование обмена информацией.

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