Приштина, , 23:39 — REGNUM Эксперт по вопросам образования Ринор Чехая 21 апреля прокомментировал решение правительства о возвращении учеников в школы после недели на дистанционном обучении.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Чехай назвал данное решение «хорошим и хорошо встреченным», и прокомментировал другую, менее однозначную инициативу нового правительства — министр образования и науки Косово Арберие Нагавци сообщила о намерении отменить оценки для школьников 1−5 классов.

По словам Чехая, для того чтобы выявить достоинства этой реформы, необходимы открытые публичные дебаты. Отмена оценок была одним из предвыборных обещаний пришедшей к власти к Косово после выборов 14 февраля партии «Движение за самоопределение». Эксперт отметил, что эта практика широко используется на Западе, однако ее внедрение в Косово может привести к тому, что ученики вовсе перестанут прилагать усилия к учебе.

Чехай призвал властные институты обратить внимание на необходимость компенсации учебных часов, потерянных из-за пандемии COVID-19.

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