Варшава, , 22:31 — REGNUM Единственная подводная лодка Польши ORP «Orzeł» полностью небоеспособна, сообщает 21 апреля польское издание Onet.

По утверждению издания, ссылающегося на объявление о ремонте систем вооружения польской подводной лодки ORP «Orzeł», опубликованное комендатурой военно-морской базы Гдыня, у субмарины неисправны торпедные аппараты и загрузочные устройства для торпед, а также не работает блок управления автоматикой системы вооружения MURENA-E MH2K1.

В объявлении от 22 марта сообщается о «несоответствии параметров калибра торпедного аппарата, вызванного изгибом опор, направляющих и уплотнительных колец внутри пусковой установки».

Уточняется, что 31 марта текущего года тендер был аннулирован по причине отсутствия претендентов на осуществление ремонта. Затем польские военные снова опубликовали объявление о тендере, но уже в первых числах апреля.

«Практически это означает, что единственная и последняя подводная лодка в нашем флоте не обладает какой-либо боеспособностью», — сообщает Onet.

Справка ИА REGNUM: ORP «Orzeł» — единственная подводная лодка, официально числящаяся в боевом составе ВМФ Польши. Субмарина советского производства 877E по советской классификации «Палтус», была спущена на воду в 1985 году на верфи Красное Сормово.

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