Нью-Йорк, США, , 22:24 — REGNUM Критики стали публиковать первые обзоры на фэнтезийный сериал Netfix «Тень и кость». Об этом 21 апреля сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что авторы известных порталов в основном хвалят шоу за реализацию мира и персонажей. Бен Трэвис из Empire сравнил сериал с «Игрой престолов» и «Голодными играми».

Он обратили внимание на сходные сюжетные приёмы, например, на конфликт главной героини с её подругой детства из-за «лихого, ненадёжного» незнакомца, и на то, что персонаж попадает в «королевство предателей».

Напомним, первую серию шоу Netflix покажет 23 апреля 2021 года. В основу сериала лег одноимённый роман Ли Бардуго. Писательница отмечала, что при создании книги она вдохновлялась историей Российской империи.

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