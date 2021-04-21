Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Несогласие России голосовать за антисирийскую резолюцию ОЗХО является «подрывом целостности ОЗХО», заявила 21 апреля американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Генассамблеи ООН по Сирии.

Комментируя резолюцию ОЗХО, ограничивающую Сирию в правах в рамках этой организации, американский дипломат заявила, что США приветствуют это решение и что Сирия должна была «ответить за применение химического оружия».

Томас-Гринфилд обвинила Россию в том, что она «подрывает целостность ОЗХО», «распространяя ложную информацию» и поддерживая «режим в Сирии».

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Напомним, Россия и ещё 14 стран — участниц конференции ОЗХО проголосовали против резолюции этой организации, которая ограничила Сирию в правах.

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