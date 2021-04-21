Лос-Анджелес, США, , 22:09 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущего игрового фильма «Токийские мстители» (Tokyo Revengers). Ролик был опубликован 21 апреля на странице пользователя Twitter Sq Kung Fu.

В основу картины легла одноимённая манга Кена Вакуи, а также снятый по ней аниме-сериал. Фильм начнут показывать в кинотеатрах Японии в июле 2021 года. Sq Kung Fu отметил, что игровая версия «Токийских мстителей» «выглядит действительно неплохо».

https://twitter.com/TimesSqKungFu/status/1384773657583656960

Напомним, Кен Вакуи выпускает мангу Tokyo Revengers в журнале Kodansha Weekly Shonen с марта 2017 года. Её аниме-адаптацию сейчас показывает потоковый сервис Crunchyroll, первый эпизод вышел 11 апреля 2021 года.

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