Скопье, , 22:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 21 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2865 образцов в стране выявили 627 носителей коронавируса. Еще 765 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 147 618 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4556 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

За последние сутки в стране скончались 47 пациентов с диагнозом COVID-19. 125 593 пациента выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 18 469 человек.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

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