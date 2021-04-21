Москва, , 22:19 — REGNUM Продюсер TikTok-хауса PopStar Мария Погребняк рассказала о проблемах с наркотиками у брата Дани Милохина — блогера Ильи. Об этом 21 апреля сообщает издание «Рамблер».

По данным издания, Погребняк заявила, что Илья Милохин съехал из дома для TikTok-блогеров, а также сорвал выступление своей группы «Не говори маме». «Илья Милохин ушел из PopStar. В последнее время он вел себя очень странно — мог не приехать на съемки, недопонимания с ребятами из дома», — рассказала Мария Погребняк. Позже продюсер узнала, что Милохин вновь стал употреблять наркотики.

Ранее Илья Милохин признался в одном из YouTube-шоу, что у него были серьёзные проблемы с запрещёнными веществами. Блогер отметил, что тогда побороть зависимость ему помогла Мария Погребняк.

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