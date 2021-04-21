Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Дебора Снайдер (жена Зака Снайдера) объяснила, почему на производство фильма «Армия мертвецов» ушло около 10 лет. Об этом 21 апреля сообщил портал Screen Rant.

Продюсер рассказала, что ещё десять лет назад Снайдер написал сценарий к картине, которую должен был снимать другой режиссёр. Впоследствии выяснилось, что фильм получится слишком дорогим и он положил его на полку. Кинематографист вернулся к этой работе около полутора лет назад, понял, что хочет снять свою картину и привлек к доработке сценария молодого талантливого писателя Шэя Хэттена.

«Итак, это был долгий путь, но на днях я сказала Заку, что это кажется очень своевременным», — сказала Дебора Снайдер, добавив, что многие концепции её мужа оказались более актуальными именно сегодня, после того, как произошла популяризация темы зомби-апокалипсиса.

Напомним, премьера «Армии мертвецов» состоится 14 мая на сайте потокового сервиса Netflix. Ранее Зак Снайдер сообщил, что кроме продолжения картины он планирует снять два спин-оффа.

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