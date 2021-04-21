Вашингтон, 21 апреля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Вашингтон получил от Москвы официальное уведомление об контрмерах в ответ на новые санкции США. Об этом сообщил на брифинге 21 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы получили официальное уведомление о списке дипломатов, которых высылает Россия», — сказал он.

При этом представитель Госдепартамента не стал отвечать на вопрос о дальнейших шага Соединённых Штатов в связи с контрмерами России, пояснив, что «дискуссии будут продолжаться в ближайшие дни, и не хотелось бы их предвосхищать».

Напомним, ранее сегодня замруководителя американской дипмиссии в Москве Барт Горман был вызван в МИД России, где до его сведения было доведено решение об объявлении персонами нон грата десяти американских дипломатов. Им было предписано покинуть страну до конца дня.

В пресс-службе МИД также сообщили, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках комплекса ответных мер, объявленных внешнеполитическим ведомством 16 апреля. В частности, прорабатывается юридический механизм запрета дипломатическим представительствам США нанимать на работу граждан России и третьих стран.