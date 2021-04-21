Кветта, Пакистан, 21 апреля 2021, 21:58 — REGNUM В пакистанском городе Кветта прогремел взрыв, сообщает 21 апреля издание Dawn со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, взрыв произошел на парковке у одной из гостиниц города Кветта, административном центре пакистанской провинции Белуджистан.
На данный момент известно о троих погибших и 13 пострадавших. Двое раненых остаются в критическом состоянии.
Информация уточняется.
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