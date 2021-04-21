21 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили принятие закона, позволяющего президенту Украины за сутки призвать на службу резервистов.

Светлана Рыбина, , 23:25 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, позволяющий в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки укомплектовать армию резервистами без объявления мобилизации, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 апреля в социальной сети Facebook.

Гоголь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Бегите, пацаны! Пусть сам вместе со своей Радой воюет», — обращается Olga T.

Многие пользователи считают, что подобные законы создают большую напряжённость на линии соприкосновения в Донбассе и никак не помогают мирному исходу событий в регионе.

«Мозг не дружит с головой. Россия не приезжает на войну, а он мобилизует резервистов. Вот прямо тянет его воевать. Моська лает на слона, и думает, что Америка будет помогать. Пусть вспомнит, что случилось в 2008 году с Грузией», — написала Раиса Р.

Некоторые комментаторы призвали президента не изобретать новых законов, а заняться исполнением уже существующих обязательств согласно требованиям Минских соглашений.

«Ему бы выполнять свои обещания и исполнять требования Минских соглашений. Хотя уже и так понятно, что распад Украины, благодаря фашистскому режиму в Киеве, не остановить», — считает Alina A.

Владимир Зеленский в окопе President.gov.ua

Часть людей отметила, что ещё вчера Зеленский приглашал президента России Владимира Путина посетить подконтрольную Киеву территорию Донбасса, намекая на попытку разрешить конфликт, а уже сегодня он принимает законы, которые направлены на создание нового витка агрессии.

«Вот интересно, что было сначала, предложение встретиться на Донбассе или закон, позволяющий мобилизовать резервистов?» — задаётся вопросом Виктор В.

Ряд пользователей оказался убеждён, что закон, подписанный президентом Украины, попросту невозможно исполнить. Люди уверены, что за сутки невозможно выдернуть человека из мирной жизни и снабдить его всем необходимым обмундированием.

«Зеля, это же анекдот! За сутки укомплектовать армию резервистами? За сутки ты не успеешь даже задачи поставить военкоматам, не то что повестки написать. Либо ты фокусник, либо что-то случилось с твоими мозгами», — предположил Юсуп А.

Нашлись и те, кто призвал украинского лидера задуматься над тем, каким путём отступления ему лучше всего воспользоваться, чтобы избежать суда.

«Резервисты уже все разбежались, там и за десять суток не мобилизовать. А локальные войны нынче скоротечны. Так что лучше издать указ о круглосуточном дежурстве вертолёта у резиденции президента», — поделился своим мнением Николай Г.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки укомплектовать армию резервистами без объявления мобилизации.