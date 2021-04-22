22 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Наталья Павлова, , 16:03 — REGNUM Средняя зарплата жителей Пензенской области и доходы депутатов стали предметом обсуждения в соцсетях. В понедельник, 19 апреля, тему средней заработной платы в организациях региона обсудили в региональном правительстве, где врио губернатора Олег Мельниченко поставил под сомнение объективность данных и рост зарплат, назвав статистику кривой. По данным Пензастата, средняя зарплата в Пензенской области за январь-февраль 2021 года составила 34 тыс. 304 рубля.

Борис Ефимов. В ресторане Союз труда и капитала. 1951

«У директора — миллион, а у уборщицы — 15 тысяч. Если всё поделить, то в среднем получается всё хорошо», — отметил Мельниченко и добавил, что если посмотреть реальную ситуацию, то картина будет совершенно другой, не такой радужной.

Он привёл в пример зарплаты сотрудников учреждений бюджетной сферы:

Олег Мельниченко «Где-то идёт работа по совместительству, а, значит, идёт износ человеческого капитала. Пока эта статистика — кривая, она не даёт реальной картины по зарплатам. Мы не понимаем, какие реально доходы у нашего населения, где именно мы проседаем. Пока в нашей статистике мы сами себя обманываем, даём цифры, люди слушают и думают, а где она? Разбирайтесь по зарплате».

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Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Средняя зарплата в 34 тыс. с небольшим вызвала волну возмущения в социальных сетях и даже зависть. А опубликованные данные о доходах депутатов регионального парламента только увеличили градус дискуссий.

«Сказки рассказывают. Какие 35 тысяч? Официалка у большинства — это прожиточный минимум, а то и полставки, остальное в конверте. В реальности зарплата в Пензе 20−25 тыс. рублей. Это если нормальный график и выходные», — написал в сообществе «ВКонтакте» «Типичная Пенза» Сергей Ж.

«Зарплата в 34 тысячи у нас в Пензе? Вы что гоните, 25 тысяч с натяжкой, плюс куча вычетов, в итоге остаётся 20 тысяч на руки. С такими ценами, как у нас, этого хватает на неделю прожить семье», — пишет Аркадий И., которого поддержали лайками более 100 человек.

«Слесарь механо-сборочных работ, получаю 18 тысяч в месяц», — приводит свою зарплату в цифрах Митя Г.

«За 34 тысячи я пахала как лошадь по 12 часов шесть дней в неделю, всегда на ногах. В Пензе среднестатистическая зарплата 20 тысяч, причём пятидневка до вычета налогов», — пишет Мария В.

«Выше 25 тысяч в Пензе можно заработать только на мебели, где спину сломаешь, работая по 15 часов с переработками», — добавил Андрей К.

«Да, сейчас в пекарнях зарплата в 15−20 тыс. руб. Больше не заработаешь. Болеть, иметь детей и отпуск нельзя, это повод к увольнению», — прокомментировала Мария К.

«Вся Пенза в частных руках, которые скрывают доходы и людей не проводят, а статистику эту с государственных производств, наверное, взяли, да и тех почти не осталось», — написал Антоха.

«Лично знаю почти весь радиозавод («Радиозавод» — ведущее предприятие оборонного комплекса страны, является структурной частью холдинга АО «Росэлектроника», входящего в ГК «Ростехнологии». — Н.П.), 30 тысяч получают единицы», — сообщает пользователь Олег Ч.

«В садиках посмотрите, пожалуйста, какая средняя зарплата! И даже не у воспитателей, а у специалистов от 14 до 16 тысяч! И то с баллами! А баллы эти надо заслужить, вести кружок, убирать листву, участвовать в активах», — написала Юлия К.

«Проверьте зарплату медсестёр. 15 тыс. рублей —оклад и две тысячи за категорию, вот и вся зарплата», — оставила отзыв Юлечка А.

«В смысле 34 тысячи, — удивлена Ирина П. — Я получала 9 лет назад 12 тысяч, а сейчас 14 тыс. рублей. а цены вон как выросли на все».

«Где такие зарплаты? В центре занятости моей дочери с высшим образованием и красным дипломом предлагают работу за 8−10 тысяч», — завидует зарплате от Пензастата Нина Т.

Опубликование сведений о доходах депутатов Законодательного собрания Пензенской области только добавило новый импульс к обсуждению зарплат. Самым богатым депутатом регионального парламента стал Фёдор Тощев — бывший генеральный директор ОАО «СКМ Инжиниринг», член комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления областного Заксобрания. Его доход в 2020 году составил более 218 млн рублей.

Вторым депутатом с самым большим доходом стал Юрий Старкин (директор компании «Никольский хлеб», задекларировавший 147 млн рублей. Для сравнения, в годом ранее он заработал свыше 15 млн.

Третье место по наибольшим доходам за 2020 год занимает Борис Кулагин с 79 млн рублей. Как сообщает«Пенза-онлайн», вся сознательная жизнь Кулагина связана с сахарным заводом.

Олигарх Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В социальных сетях такие цифры депутатских доходов не могли остаться незамеченными.

«Президент — 9 миллионов, депутат из бедного региона — 200 миллионов…» — такой комментарий оставил Павел Г.

«Фёдор Тощев, директор компании «Пенза-Стройком» которая достраивает Райки-2, на достройку из бюджета выделено 316 млн», — пишет Игорь Б.

«Так вот откуда средняя зарплата в 34 тысячи. И эти типа избранники советуют не жаловаться и не ныть, их всех надо на МРОТ посадить на пару месяцев, и потом пусть учат людей как выживать, при этом покупать лекарства, одеваться и оплачивать все», — делится мнением Миша А.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем телеграм-канал «Сурский край» отмечает:

«Все обсуждают декларации о доходах. А нам кажется, что скучно всё в этом году. Мало отличившихся. Все становятся скромнее, переписывают богатства на жён, а кто умнее — на совершеннолетних детей. Про пензенских депутатов Госдумы вообще нечего говорить: они выглядят бледно не только на фоне своих коллег, но и на фоне депутатов уровнем ниже. Юрий Старкин за 2020 год заработал в 13 раз больше, чем Сергей Есяков (147 миллионов против 11 миллионов). Это, если делать выводы по декларации, конечно. Как там на самом деле — мы не знаем. Порадовал больше всех Фёдор Тощев. Бизнесмен года три или четыре назад объявил себя банкротом! А в 2020 году снова стал самым богатым депутатом областной думы с годовым доходом в 218 миллионов рублей! Это ещё суметь надо так изловчиться».