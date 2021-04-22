22 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Смириться с расползанием мира по новым полюсам бенефициары монополярного глобализма, судя по всему, привыкнуть так никогда и не смогут. Но, несмотря на все угрозы, доносящиеся из-за нагромождений «красных линий» и пандемийных волн, жизнь продолжается и обустраивать её нам самим. Чему и было посвящено крайнее послание президента России Федеральному собранию.

Андрей Сафонов, , 00:18 — REGNUM 21 апреля, как и было запланировано, в выставочном зале московского «Манежа» президентом страны было зачитано ежегодное послание Федеральному собранию. Помимо прямых и сопутствующих скрытых, либо читаемых меж строк указаний парламентариям и сенаторам, ежегодное послание также задаёт общий тон восприятия политических и экономических реалий и в общих чертах — методологию преодоления накопленных проблем. Рассмотрим часть из них.

Вызов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент отметил резкое увеличение количества и тяжести претензий к России со стороны условного Запада. Ухудшение обстановки беспрецедентно со времен, последовавших за «Карибским кризисом», с той разницей, что роль Мексиканского залива и Западной Атлантики теперь перешла Чёрному морю с Балтикой. Ситуацию отягощают многие факторы: от стратегических (утрата пояса безопасности из стран-союзников по явно неслучайно упомянутому в послании «Варшавскому договору») до внутриполитических, таких как предстоящие в сентябре выборы в Госдуму и региональные парламенты.

Также стоит отметить оперативные мероприятия по недопущению смены власти в стране на импортированные саженцы — ГМО-политиков. Один из которых, чудом не повторив судьбу Литвиненко и Березовского (а возможно — и Глушкова) со Скрипалями, оказался под надёжной защитой от своих кураторов. В тюрьме, имеющей в воровском мире репутацию «красной», в которой вероятность достать его извне минимальна, хотя всё же существует. Возглавляемый им фонд находится в процессе признания иностранным агентом, ближайший коллега с кассой — за рубежом, дети и жена — там же. Своим хозяевам живым сиделец уже не нужен: на прошлой неделе Госдеп уже предупреждал Россию об ответственности в случае гибели А. Навального в тюрьме.

А 20 апреля «Deutsche Welle на русском» в своём Твиттере вдруг назвала супругу Навального «вдовой», о чём сообщает телеграм-канал «Shit & Sable». То есть волноваться сторонникам оппозиционера можно уже начинать. И подавать заявки на митинги возле американского посольства, пока оно совсем не обезлюдело. Данная информация также подлежит квалифицированной проверке уполномоченными на то органами. И соответствующей реакцией на уровне МИД, так как упоминаемое в качестве покойника лицо российского гражданства не утратило.

Скриншот страницы «Deutsche Welle на русском» в Twitter о поддержке вдовы (!) Навального

Вообще, день оглашения послания оказался каким-то не очень ярким: от ненастной погоды до невнятности акций протеста: как отмечает московский штаб Навального, 21 апреля по сравнению с зимними акциями задержаний немного. По данным ОВД Инфо, на 17:00 всего по стране задержаны 183 человека. Некоторых отпустили без составления протокола, сообщает Sobesednik.ru.

В общем, согласно бессмертной цитате из телевизионного фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить». Но с протестами и арестами на этот раз как-то не срослось.

За два дня до послания определился и интерес пользователей Telegram к предстоящему действу.

«Что вы ждёте от послания Путина 21 апреля?», по данным опроса телеграм-канала «Мэйдэй. Хроника пикирования», %

Раздачу денег (социалка) 11 Анонс прорывных технологий 10 Прощение гражданам всех долгов 4 Присоединение Белоруссии 14 Ввод войск на Украину 9 Признание/присоединение ЛДНР 32 Государственная реформа 11 Объявления национализации и посадок 11 Митингов оппозиции 11 Ничего из вышеописанного 33

Так, в опросе телеграм-канала «Мэйдэй. Хроника пикирования» «Что вы ждёте от послания Путина 21 апреля?» на 11:00 19 апреля с.г. приняло участие 3942 респондента (число участников больше не растёт). Из которых 25% высказались о пожеланиях социального характера, причём — явно радикального свойства, 22% ожидают государственной реформы, а вот 55% (первое место в рейтинге) ждут территориальных новоприобретений за счёт братских Белоруссии и Украины. 11% ждут (дождались) митингов (ну, какие есть) оппозиции, а треть (33% — второе место в рейтинге) — ничего не ожидают вообще.

Данные опроса ТК «Мэйдэй. Хроника пикирования» тесно коррелируют с аналогичным опросом ТК «Незыгарь».

«Что в Послании Президента?», по данным опроса телеграм-канала «Незыгарь», %

Интеграция с ДНР и ЛНР 16 Интеграция с Беларусью 36 Последнее предупреждение Западу 48

В опросе телеграм-канала «Незыгарь», проведенном до начала оглашения послания (до 12:02 21 апреля с.г.) приняло участие 16,5 тыс. человек. Из которых 52% высказалось (как и 55% участников предыдущего опроса) за интеграцию с Белоруссией и ДНР с ЛНР (Украина отдельно в опросе не фигурирует).

То есть можно считать, что мандат на интеграционные действия с историческими частями нашего сердца у желающего им воспользоваться имеется. Дело за малым.

Так, по данным телеграм-канала BIoomberg от 21 апреля с.г., В. Путин и А. Лукашенко 22 апреля проведут встречу в Москве. В числе тем для обсуждения — союзная тематика и совместное реагирование Москвы и Минска на внешние угрозы. На что запрос в обществе двух наших стран по-прежнему велик. Осталось дождаться отклика свыше.