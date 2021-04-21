Рим, , 21:54 — REGNUM Ассоциация городов Италии вслед за партией «Лига» в среду, 21 апреля, выступила за сокращение комендантского часа.

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Мэры предлагают начинать его не в 22, а в 23 часа, и заканчивать, как и сейчас, в 5:00.

По данным национальных СМИ, правительство Италии намерено отклонить это предложение и оставить распорядок в нынешнем виде. Тем не менее, мэры рассчитывают, что их предложение сейчас или несколько позже будет одобрено.

По данным на 21 апреля, в Италии умерли 117 997 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 364 (днем ранее — на 390). Число подтвержденных носителей выросло на 13 844 (днем ранее — на 12 074). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 904 899 — 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 475 635 человек — на 7080 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 654 358 человек, что составляет 7,73% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.