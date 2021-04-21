21 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление главы компании, занимающейся транзитом газа на Украине, о готовности принять больший объём топлива с российской территории.

Светлана Рыбина, , 23:25 — REGNUM Заявление генерального директора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что организация готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 21 апреля в социальной сети Facebook.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нормально! «Агрессор», дай нам заработать! Мы вам скоро вообще этот газ перекроем, как только «Северный поток — 2» достроим. Халява закончится. По закону бумеранга», — считает Юра Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что внезапное обращение представителей Украины к российской газовой компании связано с тем, что украинские власти встали перед фактом скорой потери транзитной трубы через свою территорию.

«Почуяли, что скоро лафа закончится. Решили газохранилища заполнить на дармовщинку напоследок», — предположила Татьяна А.

Некоторые комментаторы считают, что украинские политики совершенно непоследовательны. Ещё вчера они вели с Россией агрессивный диалог, а сегодня просят оказать содействие.

«Так вы же хотите прекратить дипломатические отношения. Зачем вам наш газ? Вам его, может быть, из Америки привезут, не переживайте. Правда цена будет заоблачной, но вы, я уверен, будете не против», — обращается Tatiana T.

Сергей Макогон Tsoua.com

Часть людей считает, что Украине не следует больше что-либо просить у России. Люди уверены, что руководство страны знает, что подачки Киеву работают против Российской Федерации.

«Почему они не могут собраться с мозгами? То кричат, что Россия — «агрессор», то просят нарастить прокачки. Определитесь уже, сердечные, а то смотреть жалко!» — пишет Василий Б.

Другие же, наоборот, указали на то, что российские власти имеют склонность очаровываться мольбами о помощи со стороны Украины.

«Да уж просто бы заявили: «Дайте денег!» И, блин, я не удивлюсь, если действительно дадут!» — предполагает Игорь М.

Нашлись и те, кто отметил, что поезд Украины уже давно ушёл. На подходе успешное окончание строительства газопровода «Северный поток — 2» и поэтому Россия наконец-то получит возможность сбросить со своей шеи вредного нахлебника.

«Поздно пить Боржоми». Раньше надо было думать о здоровье и благополучии своей державы. Теперь же имейте дело с результатом своих непосильных трудов», — написал Boris V.

Сотрудники ООО «Оператор ГТС Украины» Tsoua.com

Напомним, 21 апреля генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в Facebook, что организация готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности для прокачки газа в Европу.