Золотое, ЛНР, , 21:51 — REGNUM Повреждения, которые получил жилой дом в Золотом-5 (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ накануне, 20 апреля, зафиксированы на видео, сообщает 21 апреля управление Народной милиции ЛНР.

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Комментируя очередной обстрел со стороны украинских боевиков, офицер представительства в СЦКК Иван Величко сообщил:

«Сегодня, 21 апреля, проведена фиксация последствий нарушения режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, в результате чего был повреждён многоквартирный жилой дом в населённом пункте Золотое-5 по улице Войкова, 1».

Луганский офицер добавил, что собранные материалы будут направлены в СММ ОБСЕ и в правоохранительные органы ЛНР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Золотое-5 ВСУ накануне, 20 апреля, обстреляли дважды: по району населённого пункта было выпущено три десятка гранат.

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