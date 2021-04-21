Киров, , 21:51 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев по итогам 2020 года задекларировал доход в размере 3,18 млн рублей, что почти на полмиллиона рублей больше, чем годом ранее. Сведения о доходах, расходах и имуществе главы области опубликованы на портале правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 2019 году доход Васильева составил 2,687 млн рублей.

Заработок супруги губернатора увеличился почти на 700 млн рублей и составил в 2020 году 2,985 млн рублей.

В собственности Васильева указана доля в квартире площадью 78,6 кв метров. В пользовании — земельный участок площадью 1,2 тыс. кв метров и жилой дом площадью 206 кв метров. Супруге принадлежат аналогичные объекты собственности. Все недвижимое имущество расположено на территории России.

Губернатор владеет автомобилями Volkswagen Touareg 2011 года выпуска и ВАЗ 21 053. На супругу записан внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

ИА REGNUM напоминает, Васильев был избран главой региона на досрочных выборах в сентябре 2017 года. Явка составила 30,37% от общего числа зарегистрированных избирателей. Кандидатуру Васильева, который представлял «Единую Россию», поддержали 64,03% участников голосования.